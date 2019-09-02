طهران تهدد بـ"خطوة قوية" بعيدا عن الاتفاق النووي

حذر متحدث باسم الحكومة الإيرانية من أن طهران "ستتخذ خطوة قوية" بعيدا عن اتفاقها النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015 إذا لم تقدم أوروبا شروطا جديدة بحلول نهاية هذا الأسبوع.



جاءت تصريحات علي ربيعي الاثنين خلال مؤتمر صحفي في طهران.



وحددت إيران في وقت سابق الجمعة لأوروبا لمساعدة طهران على بيع نفطها في السوق العالمية على الرغم من العقوبات الأميركية.



تجاوزت إيران القيود المفروضة على المخزونات والتخصيب التي فرضتها عليها بحلول عام 2015. لكن طهران قالت إن هذه الخطوات يمكن أن التراجع عنها سريعا.



وجاءت تصريحات ربيعي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موسكو، فيما يسافر نائبه إلى باريس مع فريق من الاقتصاديين في محاولة لإنقاذ الاتفاق قبل الموعد النهائي.