أعلنت الشرطة الفرنسية الجمعة أن الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، خصوصا في منطقة الشانزليزيه السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في هذه المناسبة.

وقالت الشرطة في بيان: "في إطار التهديد الإرهابي" الذي لا يزال قائما في البلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه وساحة الايتوال في باريس.

ويتجمع عدد كبير من الفرنسيين في هذه المنطقة للاحتفال ببدء السنة الجديدة، ولكنها ستشهد العام الحالي تجمعا أيضا للسترات الصفراء الذين يتظاهرون منذ أسابيع عدة احتجاجا على سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأعلن أصحاب السترات الصفراء عزمهم القيام بتحرك "غير عنيف" في هذه المناسبة، معتبرين أن العام 2019 "سيكون غنيا بالتغيرات والانتصارات"، حسب ما جاء في صفحتهم على فيسبوك.

وأعرب أكثر من سبعة آلاف شخص عن نيتهم المشاركة في تحرك السترات الصفراء، في حين أكد نحو 58 ألفا اهتمامهم بالأمر.