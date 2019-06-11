طوكيو 2020.. تحذير من تعاطي القنب

حذر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الدول المشاركة في الألعاب الصيفية من عدم التراخي مع مستخدمي حشيش القنب الهندي.

قال رئيس اللجنة المنظمة توشيرو موتو الثلاثاء "هناك دول ومناطق في العالم تتراخى مع استخدام حشيش القنب. يشكل استخدام القنب في اليابان انتهاكا للقانون ويجب الإبلاغ عنه بالكامل".

وأشار موتو إلى أن الموضوع أثاره عضو في اللجنة التنفيذية للألعاب مع وجوب إحالته إلى رؤساء البعثات المشاركة عندما يزورون طوكيو قبيل الألعاب.

وتعد قوانين حشيش القنب صارمة في اليابان، فتصل مدة سجن مستخدميها إلى خمس سنوات ومروجيها إلى سبع سنوات.

ويعد حشيش القنب أيضا من المواد الممنوعة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وتعتبر الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات أن الماريجوانا قد "تقلل من القلق والتوتر، ما يؤدي إلى أداء رياضي أفضل تحت الضغوط".

وتصدرت القضية العناوين في اليابان بعد معاقبة لاعبي سنوبورد ظهرت آثار ماريجوانا في شعرهما بعد حفلة في كانون الأول/ديسمبر 2015.

أقر أحدهما تعاطي المخدر خلال حفلة في كولورادو حيث تم تشريعه في 2012 لأغراض ترفيهية شرط أن يتخطى مستخدمه عمر 21.

وتتضمن ألعاب طوكيو 2020 رياضيتي التزلج على الألواح وركوب الأمواج حيث ترتفع معدلات تعاطي المواد المخدرة.