تشاجر مع زوجته فهاجم منزله بطائرة

استيقظ أهالي مدينة بايسون في ولاية يوتا الأميركية على دوي هائل فجر الإثنين، جراء تحطم طائرة في منزل ما أشعل كرة من اللهب.

لم يكن الأمر حادثا عفويا، بل تسبب فيه طيار متمرس يبلغ من العمر 47 عاما يدعى دوين يود، صدم منزله بطائرة صغيرة من طراز "سيسنا 535".

​قبل ساعتين من الحادث وبعد منتصف الليل بقليل أظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة الطيار يود وهو يسرق الطائرة الصغيرة المملوكة لشركة الإنشاءات التي يعمل لصالحها، من مطار سبانيش فورك.

وعند الاصطدام كانت زوجة يود وابنه في المنزل، ولم يصب أي منهما بأذى لكن الطيار نفسه توفي في الحادث.

وأكدت شرطة المدينة أن يود كان محتجزا لساعات منذ مساء الأحد بسبب عنف منزلي، لكنه دفع كفالة وخرج في الساعات الأولى من فجر الإثنين.

وقالت الشرطة إن يود اصطدم بسقف غرفة إضافية في حديقة أحد المنازل قبل أن يصدم بيته، وهو ما قد يكون أثر على مساره.