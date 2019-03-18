عائلة مؤسس هواوي تستخدم آبل

قال مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات رين زنغفاي أن أفراد عائلته يستخدمون هواتف ومنتجات آبل بدلا من استخدام هواوي.

وأكد في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي تي في" الكندية أن ستيف جوبز "إنسانا عظيما غير وجه المجتمع الإنساني".

وأشار إلى أنه يكره الاسم الذي اختاره لشركته، فيما لم تسعفه الذاكرة في معرفة سبب اختياره لاسم "هواوي" الذي يعني الإنجازات الصينية، ولكنه لم يستطع التخلي عن هذا الاسم الذي أصبح يساوي المليارات من الدولار.

وكشف زنغفاي الذي يلاحقه ماضيه العسكري دائما أن ابنته الرئيسة المالية في الشركة مينغ وانتشو كانت تريد أن تستقيل قبل أشهر من أزمة اعتقالها التي حصلت في كندا.

ويرى زنغفاي في ابنته مديرة جيدة فقط ولكنها ليست وريثة لمنصبه، حيث أنها لا تمتلك الخبرات المطلوبة لإدارة دفة الشركة التي تحتاج أن تمتلك رؤية 20-30 عاما مستقبلية.