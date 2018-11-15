عادات الأميركيين في استخدام الخلوي

كشف مسح صادر عن مؤسسة ديلويت للاستشارات أن 85 في المئة من قاعدة الهواتف الخلوية المستخدمة في أميركا، هواتف ذكية.

وبحسب المسح الذي أجرته الشركة التي يقع مقرها في نيويورك، فإن حماية الخصوصية لا تزال تؤرق المستخدمين، خاصة في ظل تنامي "إنترنت الأشياء" والتي تربط المستخدم بشبكة أنظمة سيارات ومنازل والعمل وحتى مستخدمين آخرين.

ويبلغ معدل استخدام الأميركي حوالي 52 مرة يوميا، ولا يزال التواصل بالرسائل الخدمة الأبرز في استخدام الخلوي.

وتتركز استخدامات الهاتف الذكي من قبل الأميركيين في مراقبة نشاطهم البدني بما نسبته 24 في المئة، تليها سماع الموسيقى بنسبة 23 في المئة، ولمشاهدة الفيديوهات والتحكم بجهاز التلفاز بما نسبته 19 و17 في المئة.

ويستخدم حوالي 70 في المئة من الأميركيين هواتفهم المخصصة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، فيما يستخدم 84 في المئة هواتفهم الخاصة أثناء العمل.

وبلغ حجم الاعتماد على الهاتف الذكي في الدفع الإلكتروني ما نسبته 31 في المئة من الأميركيين، فيما يحجم 42 في المئة عن الاستخدام لقلقهم من أمن وحماية أجهزتهم.

ويتخوف 86 في المئة من مشاركة معلوماتهم الخاصة مع أطراف أو جهات أخرى تجنبا لاختراق الخصوصية.