5 من عادات الأثرياء

هل تساءلت يوما عن عادات الأشخاص الأكثر نجاحا في العالم؟ كيف يبدو يوم عملهم أو ماذا يفعلون في أيام الراحة؟

شبكة "سي أن بي سي" الأميركية أجرت خلال السنوات الخمس الماضية لقاءات ودراسات حول 300 من الأشخاص الناجحين حول العالم، من رجال الأعمال ورؤساء الجامعات والمليارديرات، ونشرت تقريرا حول عاداتهم اليومية وما يفعلون في أيام الإجازات الأسبوعية.

راحة

رجال أعمال ومليارديرات مثل تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل، وجيف بيزوس مالك ومؤسس أمازون، وجاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر، يقولون إنهم ينامون سبع ساعات على الأقل في اليوم.

ويقول التقرير إن الجسد لا يؤدي بأفضل ما لديه إذا لم يحصل على راحة مناسبة.

وقت الأحبة

يوضح التقرير أن قضاء الوقت مع الأسرة والأحباء خلال الإجازة الأسبوعية، قد يجعلك تتخلص من بعض تأنيب الضمير حيال الانشغال بالعمل في باقي أيام الأسبوع.

رجل الأعمال الأميركي مارك كيوبان يقول إنه يجعل مربية تعتني بأطفاله كي يتمكن من قضاء وقت مع زوجته تيف، ويشغلان صباحات السبت بالتريض.

تخطيط

يقول رئيس تويتر التنفيذي إنه يخطط للأسبوع المقبل في اليوم الذي يسبق عودته للعمل. ويشرح دورسي "يوم السبت راحة. أمارس فيه التسلق. والأحد مخصص للتفكير (في الأسبوع الماضي) والتخطيط والاستعداد للأسبوع المقبل".

طاقة

النصيحة الرابعة هي أن تفسح وقتا لأنشطة تجدد نشاطك وطاقتك. الاسترخاء قد يكون خيارا مفضلا لكثيرين، خاصة بعد الكثير من العمل المرهق خلال الأسبوع.

وإن لم تكن من محبي الاسترخاء، فإن ريتشارد برانسون مؤسس ومالك مجموعة "فيرجن" العملاقة، يخصص مساءات السبت للحفلات الراقصة، وأيام الأحد لأنشطة بدنية رياضية.

انفراد

دراسة من جامعة هارفارد وجدت أن الأشخاص الذين يقضون 15 دقيقة في نهاية اليوم منفردين يفكرون فيما مروا به، يؤدون أعمالهم بشكل أفضل بنسبة 23 بالمئة مقارنة بمن لا يحظون بمثل هذه الخلوة.