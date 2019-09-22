عاصفة استوائية جديدة تتقدم نحو الولايات المتحدة

تتقدم عاصفة استوائية جديدة نحو أميركا وقد تضرب "بورتو ريكو" ومناطق في "الكاريبي" خلال أيام، وتسبب أمطارا غزيرة، وسط تحذير من فيضانات وسط الولايات المتحدة.

وتتجه العاصفة اليوم شرقا وربما تؤثر على الشمال الشرقي بحلول مساء الاثنين، وتسبب الأمر في أمطار غزيرة حتى الآن وصل مقياسها إلى 228 ملليمتر في أجزاء من السهول الشمالية الشرقية، كما تجتاح جبهة باردة جميع الولايات الوسطى في البلاد.

ورصدت الرادارات عددا من العواصف تمتد من الحدود المكسيكية إلى أجزاء من الغرب الأوسط العلوي.

ومن المنتظر أن تشهد ليلة الاثنين، وساعات الثلاثاء الأولى، قدوم جبهة باردة سوف تستفيد من الحرارة والرطوبة لجلب عدد من العواصف إلى شمال شرق الولايات المتحدة.

وفى الوقت الذي لا تزال فيه احتمالات حدوث عواصف رعدية شديدة ضئيلة، يبدو من المحتمل ان تكون الرياح عاتية والأمطار غزيرة محليا في مناطق المدن الكبرى ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء.

وتتشكل، في هذه الأثناء، العاصفة الاستوائية "كارين" في المحيط الأطلسي ويمكن أن تؤثر على بورتوريكو الثلاثاء، حيث صدرت تحذيرات جديدة من عاصفة استوائية في الكاريبي.

وصدر تحذير جديد من العواصف المدارية في أجزاء من جزر "ويندوارد"، بما في ذلك "ترناد وتوباغو"، وتصل قوة الرياح للعاصفة "كارين" 64 كيلومترا في الساعة وتتحرك بسرعة تفوق 14 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تجلب "كارين" أمطارا غزيرة ورياحا عاصفة إلى أجزاء من الكاريبي، بما فيها بورتوريكو خلال الأيام القليلة القادمة.