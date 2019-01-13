قتلى بعاصفة ثلجية تضرب عدة ولايات

تسببت عاصفة ثلجية تضرب عدة ولايات أميركية في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وشهدت ولايات كنساس ونبراسكا وميزوري وإلينوي وإنديانا تساقط الثلوج يومي السبت والأحد، والتي غطت الطرق وتسببت في تعطيل حركة المرور في بعض المناطق.

وسقطت الثلوج في منطقة واشنطن الكبرى التي تشمل العاصمة واشنطن وولايتي ميريلاند وفيرجينيا. ووصل ارتفاع الثلوج إلى 25 سنتيمترا في بعض المناطق.

وأعلن حاكم فيرجينا رالف نورثام حالة الطوارئ السبت لإتاحة المجال للسكان للتعامل مع العاصفة.

وضربت العاصفة بشدة ولاية ميزوري السبت بثلوج بلغت بين 30 و48 سنتيمترا في المناطق المحيطة بمدن سانت لويس وجيفرسون سيتي وكولومبيا.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية في كنساس وميزوري، من بينهم امرأة وابنتها البالغة من العمر 14 عاما، ورجل يبلغ من العمر 62 عاما انزلقت شاحنته الصغيرة واصطدمت بحاجز إسمنتي.

وقالت شرطة ولاية إلينوي إنها تلقت بلاغات بأكثر من مائة حادث خلال العاصفة.

وفي ميزوري، قال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن حوالي 12 ألف منزل وشركة في كولومبيا والمنطقة المحيطة بها.

وواجه العمال صعوبات في التخلص من الثلوج في المنطقة المحيطة باستاد أروهيد بولاية كنساس الذي شهد مباراة هامة في مسابقة كرة القدم الأميركية.