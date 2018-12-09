عاصفة ثلجية تضرب عدة ولايات أميركية

تسببت عاصفة ثلجية ضربت عدة مناطق في جنوب وجنوب شرق الولايات المتحدة في حوادث مرورية وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وسقطت الثلوج والأمطار الغزيرة في عدة ولايات أميركية، خاصة في المناطق الواقعة في شمال غرب ولاية نورث كارولاينا وجنوب ولاية فرجينيا، بحسب الهيئة الوطنية للطقس التي توقعت أن يستمر تساقط الثلوح يومي الأحد والاثنين.

وأفادت الشرطة في ولايتي نورث كارولاينا وفرجينيا بوقوع عشرات حوادث الطرق المرتبطة بتساقط الثلوج.

ودعا حاكم نورث كارولاينا روي كوبر السكان إلى الابتعاد عن الطرق، وطلب حاكم فرجينيا رالف نورثام من السكان اتخاذ الاحتياطات الضرورية فيما أعلنت بعض مقطاعات الولاية إغلاق مدارسها الاثنين.

وسجل أيضا تساقط الثلوج على أجزاء من تكساس ولويزيانا.

وحذرت السلطات في جورجيا وفلوريدا وألاباما من حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت تقارير إن التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 240 ألف شخص في نورث كارولاينا، وسجل أيضا انقطاع الخدمة في أجزاء من ولايات آلاباما وجورجيا وساوث كارولاينا وتينيسي وفرجينيا.

وألغت شركة أميركان إيرلاينز أكثر من ألف رحلة جوية بسبب الطقس.

ونصحت شركات طيران المسافرين بمراجعة مواعيد رحلاتهم قبل التوجه للمطارات.