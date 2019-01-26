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موسكو تحت العاصفة

الساحة الحمراء في موسكو

أعلنت وكالات الأنباء الروسية أن تساقط الثلوج الكثيف تسبب بإلغاء وإرجاء عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو.

قبر الجندي المجهول في موسكو
قبر الجندي المجهول في موسكو

ونقلت الوكالات الروسية عن خدمة ياندكس على الإنترنت لرصد الأحوال الجوية، أن 13 رحلة ألغيت و34 أرجئت في المطارات الثلاثة الأساسية للعاصمة الروسية: شيريميتيفو، دوموديدوفو، وفنوكوفو.

رجلا شرطة تحت العاصفة
رجلا شرطة تحت العاصفة

وأحصت السلطات، في منطقة موسكو، وقوع نحو عشرة حوادث سير بسبب الثلوج.

الساحة الحمراء في موسكو
الساحة الحمراء في موسكو

​ووجهت وزارة الحالات الطارئة تحذيرا إلى المواطنين متوقعة استمرار الطقس السيء الأحد، واستمرار تساقط الثلوج مع هبوب رياح شديدة.

الساحة الحمراء في موسكو
الساحة الحمراء في موسكو

وتوقعت الوزارة أن تكون الحرارة في موسكو ليلا ما بين ست درجات تحت الصفر وإحدى عشرة درجة تحت الصفر.

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