عاصي الحلاني "ينجو من الموت بأعجوبة"

أكد الإعلامي اللبناني جمال فياض أن الحادث الذي تعرض له الفنان عاصي الحلاني بسقوطه من جواده، لم يكن بسيطا وعرضيا كما روجت له وسائل الإعلام بل كان خطير ونجا منه الفنان اللبناني بأعجوبة.

الحلاني كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع ابنه الوليد في براري الحلانية.

ويقول الوليد إن حصان والده تعثّر فجأة فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطا على الرقبة والقفص الصدري.

وحاول العديد من أصدقاء الحلاني ومحبيه التواصل معه للاطمئنان عليه دون جدوى.

وقال فياض في تدوينته على انستغرام إن الحلاني غاب عن الوعي تماما، فحمله الوليد واتصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه إلى المستشفى المحلي ثم مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركية بمنطقة رزق. وهناك رقد عاصي غائبا عن الوعي ليومين متتاليين، واستفاق من غيبوبته فاقدا الذاكرة، غير واعٍ لما حصل له.

رغم ذلك طمأن فياض محبي عاصي الحلاني عن صحته وأرفق منشوره هذا بصور على حسابه الخاص عبر "إنستغرام"، من منزل عاصي بعد خروجه من المستشفى، والكدمات كانت واضحة عليه.