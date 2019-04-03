70 عاما على الناتو.. محطات هامة

تأسس حلف الأطلسي قبل 70 عاما كدرع دفاعي ضد تهديدات الاتحاد السوفيتي، وقد بات أكبر تحالف دفاعي في العالم بعضوية تضم 29 بلدا من أوروبا وأميركا الشمالية. وفي ما يلي بعض الخلفيات عن المنظمة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها والتي أسست في بداية الحرب الباردة ثم باتت تواجه تحديات جديدة كالإرهاب والقرصنة: التهديد السوفيتي 1949 تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي في 4 نيسان/ابريل 1948 من قبل 12 دولة بسبب قلقها من نهج الاتحاد السوفيتي لنشر الشيوعية حول العالم من خلال العدوان العسكري. وقد اتحدت هذه البلدان "من أجل الدفاع الجماعي" على ما جاء في المعاهدة التي وقعتها في واشنطن الولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال.

وتنص المادة الخامسة في المعاهدة أنّ أي "اعتداء مسلح ضد دولة أو أكثر في أوروبا او أميركا الشمالية سيعد اعتداء ضد الدول جميعا"، وهو ما يستلزم أن تتخذ الدول الأخرى "العمل الذي تراه ضروريا بما في ذلك استخدام العمل العسكري". ولاحقا، انضمت اليونان وتركيا للحلف في العام 1952 ثم ألمانيا في العام 1955 وبعد 27 عاما انضمت إسبانيا في العام 1982. ومع انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991، اتجه الحلف لمواجهة تحديات جديدة. مهام قتالية 1994 وفي أولى مهامه القتالية، أرسل الحلف في العام 1994 مقاتلات أميركية لوقف غارات صربية على البوسنة في انتهاك لقرار فرض منطقة حظر طيران. وأسقط الحلف أربعة مقاتلات صربية. وفي العام 1995، نشر الحلف قوات حفظ سلام في البوسنة والهرسك في أول عملية تأتي ردا على أزمة دولية كبرى. وفي العام 1999، شن الحلف حملة قصف استمرت 78 يوما ضد صربيا لإنهاء قمعها الوحشي على إقليم كوسوفو.

​ وانسحبت القوات الصربية لاحقا من الإقليم الذي بات تحت إدارة الأمم المتحدة، مع نشر قوة قوامها 40 ألف عسكري لضمان الأمن. وفي وقت لاحق من العام 1999، باتت جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا أولى الدول الشيوعية السابقة التي تنضم للحلف. هجمات 11 أيلول/سبتمبر تبنى الحلف تعهدا مفاده "واحد من أجل الجميع والجميع من أجل واحد" للمرة الأولى بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة. ثم انضم التحالف في العام 2003 "للحرب على الارهاب" التي أعلنتها واشنطن، ليتولى قيادة قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) في افغانستان للقضاء على تنظيم القاعدة والتنظيمات الإسلامية النشطة. ومع توسع الاتحاد الاوروبي، تمدد الحلف شرقا ليضم بلغاريا ورومانيا و سلوفاكيا وسلوفينيا في العام 2004. لكن قبول ثلاث دول سوفيتية سابقة وهي استونيا ولاتفيا وليتوانيا في نفس العام أغضب موسكو. وفي العام 2010 انضمت ألبانيا وكرواتيا، ثم مونتينيغرو في العام 2017. القرصنة والاتجار بالبشر وأنهى الحلف مهمته القتالية في أفغانستان بشكل كبير في العام 2014، لكنّه ترك قوة قوامها 16 ألف فرد بهدف التدريب والقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب. وفي العام 2011، قاد التحالف منفردا ضربات جوية في ليبيا بتفويض من الأمم المتحدة لاستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين. وأسفرت الحملة التي استمرت سبعة أشهر عن إطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي ويساهم الحلف حاليا في مكافحة ومحاربة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي وكذلك مراقبة أنشطة تهريب والإتجار بالبشر في البحر المتوسط، وكذلك تشغيل وحدة دفاعية ضد الهجمات السيبرانية. استمرار التوتر مع روسيا ورغم أن الحلف وروسيا أقاما علاقات في العام 1997 في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن العلاقات لا تزال متوترة بينهما. وبلغ التوتر ذروته في العام 2014 بسبب الدور الروسي في أوكرانيا بما في ذلك ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.