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نيروبي ودار السلام.. 20 عاما على جريمة القاعدة

ضحايا الهجوم على السفارة الكينية في نيروبي 1998

"في هذه المناسبة الكئيبة، بينما نتوقف لنتذكر من فقدناهم، أطلب أن نفكر أيضا فيما يربطنا معا"، هكذا قال السفير الأميركي في كينيا روبرت غوديك، أثناء إحيائه الذكرى العشرين للهجمات على سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في نيروبي (عاصمة كينيا) ودار السلام (عاصمة تنزانيا)، والتي خلفت أكثر من 250 قتيلا وقرابة الخمسة آلاف جريح.

في السابع من آب/أغسطس 1998 استيقظ العالم على هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة على السفارة الأميركية في نيروبي، حيث فجر مهاجمان حاوية محملة بالمتفجرات في العاشرة والنصف صباحا، وبعدها بتسع دقائق انفجرت قنبلة في البلد المجاور تنزانيا أمام السفارة الأميركية.

آثار الهجوم على السفارة الأميركية في نيروبي عام 1998
آثار الهجوم على السفارة الأميركية في نيروبي عام 1998

"اليوم، نحن متحدون كينيين وأميركيين، نحن متحدون كشعوب، وحتى في أوقات حزننا، فإننا نعقد العزم مرة أخرى على الحفاظ على صدق قيمنا المشتركة، وصداقتنا التي لا تتزعزع، وإنسانيتنا المشتركة"، يضيف السفير الأميركي في نيروبي.

السفير الأميركي في نيروبي يكتب كلمة لضحايا الهجوم على السفارة
السفير الأميركي في نيروبي يكتب كلمة لضحايا الهجوم على السفارة

وكانت التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة من أولى الهجمات الرئيسية للتنظيم على أهداف أميركية.

سفارة الولايات المتحدة بين بنايات مدمرة أخرى وسط نيروبي بعد يوم من انفجارات هزت نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا)
سفارة الولايات المتحدة بين بنايات مدمرة أخرى وسط نيروبي بعد يوم من انفجارات هزت نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا)

"المتطرفون كانوا يرغبون في الوقيعة بين الكينيين والأميركيين، إلا أنهم فشلوا"، يقول غوديك، مضيفا "نحن مصممون على المضي قدما، يدا بيد. لقد عقدنا العزم على بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً لأنفسنا ولأطفالنا وللناس في جميع أنحاء العالم".

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