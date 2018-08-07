نيروبي ودار السلام.. 20 عاما على جريمة القاعدة

"في هذه المناسبة الكئيبة، بينما نتوقف لنتذكر من فقدناهم، أطلب أن نفكر أيضا فيما يربطنا معا"، هكذا قال السفير الأميركي في كينيا روبرت غوديك، أثناء إحيائه الذكرى العشرين للهجمات على سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في نيروبي (عاصمة كينيا) ودار السلام (عاصمة تنزانيا)، والتي خلفت أكثر من 250 قتيلا وقرابة الخمسة آلاف جريح.

في السابع من آب/أغسطس 1998 استيقظ العالم على هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة على السفارة الأميركية في نيروبي، حيث فجر مهاجمان حاوية محملة بالمتفجرات في العاشرة والنصف صباحا، وبعدها بتسع دقائق انفجرت قنبلة في البلد المجاور تنزانيا أمام السفارة الأميركية.