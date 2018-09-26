20 عاما على غوغل.. ولكن ماذا عن محركات البحث الأخرى؟

هل أصبحنا رهينة غوغل؟

خاص لموقع "الحرة"

إذا طرحت تساؤلا على صديقك ولم يعرف الإجابة، سيقول لك "ابحث عنها عبر غوغل".

ولكن كيف أصبح محرك البحث "غوغل" الموسوعة التي ننشدها للإجابة عن أي تساؤل لا نعرف إجابته؟ وهل أصبحنا رهينة لغوغل في بحثنا عن المعلومات؟

الاعتماد على غوغل لا ينحصر في المعلومات فقط وإنما بإجراء العمليات الحسابية أحيانا، وتحويل العملات وغيرها من العمليات.

غوغل أحد عمالقة الإنترنت، وقد استطاع إثبات مقولة "أن تكون أولا فهذا لا يعني الفوز"، إذ سبقته محركات بحث تلاشى بعضها مع تراجع أهميتها للمستخدم، مثل "ألتافيستا"/ (AltaVista)، و"أسك جيفيس"/ (Ask Jeeves)، "دوغبايل"/ (Dogpile).

غوغل.. من مرآب منزل إلى إمبراطورية تقنية

تحتفل غوغل الشهر الحالي بعشرين عاما على ظهورها، إذ بدأت عملها مطلع أيلول/ سبتمبر من عام 1998، بقيادة لاري بيغ وسيرجي برن، من مرآب منزل في ولاية نورث كارولينا الأميركية.