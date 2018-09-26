20 عاما على غوغل.. ولكن ماذا عن محركات البحث الأخرى؟

هل أصبحنا رهينة غوغل؟
خاص لموقع "الحرة"
إذا طرحت تساؤلا على صديقك ولم يعرف الإجابة، سيقول لك "ابحث عنها عبر غوغل".
ولكن كيف أصبح محرك البحث "غوغل" الموسوعة التي ننشدها للإجابة عن أي تساؤل لا نعرف إجابته؟ وهل أصبحنا رهينة لغوغل في بحثنا عن المعلومات؟
الاعتماد على غوغل لا ينحصر في المعلومات فقط وإنما بإجراء العمليات الحسابية أحيانا، وتحويل العملات وغيرها من العمليات.
غوغل أحد عمالقة الإنترنت، وقد استطاع إثبات مقولة "أن تكون أولا فهذا لا يعني الفوز"، إذ سبقته محركات بحث تلاشى بعضها مع تراجع أهميتها للمستخدم، مثل "ألتافيستا"/ (AltaVista)، و"أسك جيفيس"/ (Ask Jeeves)، "دوغبايل"/ (Dogpile).
غوغل.. من مرآب منزل إلى إمبراطورية تقنية
تحتفل غوغل الشهر الحالي بعشرين عاما على ظهورها، إذ بدأت عملها مطلع أيلول/ سبتمبر من عام 1998، بقيادة لاري بيغ وسيرجي برن، من مرآب منزل في ولاية نورث كارولينا الأميركية.
شركة غوغل أخذت على عاتقها من بداياتها إتاحة المعلومات للجميع، ولكن ذلك لم يتعارض مع استهدافها جمع مليارات الدولارات.
وتعتمد غوغل في إيراداتها بشكل أساسي على الإعلانات إذ تجري تحليلا لسلوك المستخدم وتوجه له إعلانات مخصصة.
وبدايات الشركة كانت متواضعة إذ اعتمدت على ما يمكن تسميته بالبحث والفهرسة، ولكن تجاوزتها فيما بعد لتقدم خدمات ومنتجات عديدة، أبرزها الخرائط وبريد جيميل ومتصفح إنترنت كروم ونظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وبلغت أرباح غوغل التي تعمل تحت اسم شركة "ألفابيت"/ (Alphabet) أكثر من 3.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، وذلك رغم الغرامات التي دفعتها للاتحاد الأوروبي والتي بلغت 5.1 مليار دولار.
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ويعمل في الشركة حوالي 80 ألف موظف حول العالم.
ولكن ماذا حل بمحركات البحث الأخرى؟
بحسب تصنيف "أليكسا" لمحركات البحث فإن غوغل هو الأول، تليه محركات: "ياهو"/ (Yahoo)، "بينغ"/ (Bing)، "أسك"/ (Ask).
وسبقت غوغل محركات بحث كانت تقيم بالملايين، وكان يتوقع لها مستقبل باهر في عالم الإنترنت، مثل: "ألتافيستا"، و"أسك جيفيس"، "دوغبايل".
"ألتافيستا"
كانت بدايات "ألتافيستا" عام 1995، وكان يتلقى عمليات بحث تتجاوز الـ 10 ملايين يوميا، وشكل المحرك فيما بعد البنية الأساسية لمحرك بحث ياهو.
وأغلق الموقع رسميا في 2013.
"أسك جيفيس"
بدء محرك "أسك جيفيس" العمل في عام 1996، وأغلق في 2005، وتم استبداله في فترة لاحقة بموقع "أسك دوت كوم" في عام 2010.
واعتمد الموقع في البحث على أن يتم طرح سؤال من المستخدم لتتم الإجابة عنه في الموقع، ولكن لم تثبت هذه الطريقة نجاحا خاصة وأنها كانت تعتمد على أشخاص يضعون إجاباتهم على الأسئلة التي تطرح.
"دوغبايل"
لا يزال محرك بحث "دوغبايل" يعمل، ولكن متصفحه يجد أنه أقرب للمواقع التي سبقت الألفية، وقد بدأ العمل في عام 1995 نتاج شراكة بين جامعتي كوينز لاند تكنولوجي وبنسلفانيا.
ويعتمد المحرك في البحث على جعل المستخدم يقرأ أكثر ليصل للإجابة التي يبحث عنها.