40 عاما من التخريب (5-8).. اعتداءات إيران البحرية

إرهاب إيران تجاوز تسليح ميليشيات إرهابية أرضا وتجربة الصواريخ البالستية جوا ليهدد حرية الملاحة البحرية في كل من الخليج والبحر الأحمر.

وقد انتهكت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كل قوانين الملاحة الدولية وتحدت الاستقرار الاقتصادي العالمي وإمدادات النفط، عبر التعرض لسفن البحرية الأميركية والبريطانية والسعودية، إضافة إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي ينتقل عبره ما يشكل نحو 20 في المئة من النفط العالمي.

وعملت إيران على توسيع شبكتها الإرهابية عبر ذراعها الحوثي في اليمن وتصدير أسلحة إلى إرهابيين في إفريقيا.

وأصبح واضحا أن إيران تهدف إلى توسيع عدوانها إلى ماوراء البحار.

وقد رصدت البحرية الأميركية 14 هجوما إيرانيا في مياه الخليج في عام 2017 مقارنة بـ36 في العام الذي سبقه.

من أبرز الاعتداءات اقتراب سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني من بارجة أميركية قامت بدورها بإطلاق طلقات تحذيرية.

وفي عام 2016 احتجزت إيران عشرة بحارين أميركيين.

وفي عام 2007 احتجزت البحرية الإيرانية سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية مع بحارتها لمدة 15 يوما، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.