40 عاما من التخريب (6-8).. انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

تحارب إيران منذ عقود حريات الأقليات الدينية والعرقية والناشطين الحقوقيين على أراضيها، بدكتاتورية لا تكترث للأعراف والمواثيق الدولية.

ويمنع نظام الملالي حرية المعتقد وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وغيرها.

وتشير منظمات حقوقية إلى وجود ما لا يقل عن ثمانمئة سجين رأي ومدافع حقوقي موقوفين من دون محاكمات.

وتعيش الأقليات الدينية والإثنية ظروفا بالغة الصعوبة في ظل نظام ديكتاتوري لا يؤمن بما هو مختلف.

وتعتقل طهران رجال الدين من البهائيين والصوفيين وتحرمهم من الحصول على التعليم أو الوظائف وتهدم منازلهم وتصادر أملاكهم.

أما التظاهر السلمي فممنوع كليا وقد يعني السجن المؤبد أو الإعدام بما يشمل الأطفال.