عفرين.. عام على طمس الهوية

في مطلع 2018 أطلقت تركيا تهديدات باجتياح مدينة عفرين السورية، متحججة بأن وحدات حماية الشعب الكردي (YPG) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، تعد جزءا من تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا. وفعلا، شهدت الحدود التركية السورية اشتباكات بين القوات الكردية والجيش التركي، وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية آنذاك، إطلاق القوات التركية قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين شمال غرب سورية.

نفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده، وبدأ الاجتياح التركي في 20 كانون الثاني/يناير 2018 لشمال سوريا، حيث شن شن الجيش التركي هجوما عسكريا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، بمساعدة من مجموعات عسكرية تابعة للجيش السوري الحر. وفي منتصف آذار 2018 أعلن السيطرة على المدينة الكردية. وخلال تقدم القوات التركية، أشار الرئيس التركي في خطاب متلفز إلى أن العملية العسكرية التي أطلق عليها "غصن الزيتون"، لن تتوقف عند حدود عفرين، بل ستكون مدينة منبج - التي يسيطر عليها الأكراد الهدف التالي. خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعارك العنيفة، وصل عدد القتلى من كلا الجانبين إلى 54 عنصرا. استمرت المدفعية التركي في قصف عشوائي لأهداف عسكرية ومدنية، ما أدى إلى مقتل 18 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

​وقال تقرير للأمم المتحدة إن العملية العسكرية في شمال سوريا قد تسببت في نزوح ما يقدر بخمسة آلاف شخص في منطقة عفرين، خلال ثلاثة أيام فقط من وقت انطلاق العملية. أما في تركيا، فقد أوقفت السلطات أكثر من 90 شخصا بتهمة نشر "دعاية إرهابية" على الإنترنت وغيرها من التهم، بسبب انتقادهم للهجوم الذي شنته تركيا على أكراد سوريا. تغييرات ديموغرافية بدأت أنقرة في اللعب بهوية المنطقة، وتغيير ديموغرافيتها، وطمس معالمها الحضارية والثقافية. وقد أدت العملية في أيامها الأولى فقط إلى نزوح نحو 167 ألف شخص في الشمال السوري نتيجة القصف التركي، بحسب الأمم المتحدة. وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا في أيلول/سبتمبر 2018، تقول فيه إن القوات التركية الجوية قد فشلت في اتخاذ الاحتياطات المناسبة خلال تنفيذ هجماتها، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين.

​وقد أسفرت عملية ما يسمى "غصن الزيتون" في نزوح نحو 300 ألف كردي من عفرين، واستيلاء مسلحي الجماعات الموالية للقوات التركية على مزارع الزيتون التي يمتلكها المزارعون الأكراد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريرا عن استيلاء جماعات مسلحة تابعة للجيش السوري الحر على ممتلكات المدنيين الأكراد، منطقة عفرين شمالي سوريا. وأورد التقرير أنباء عن استيلاء الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا على منازل السكان الأصليين من الأكراد، وتدمير الممتلكات المدنية ونهبها، الأمر الذي اعتبره ناشطون أكراد محاولة تركية لتغيير ديموغرافية المنطقة ذات الأغلبية الكردية.

​وحملت هيومن رايتس ووتش تركيا ومجموعات الجيش الحر في عفرين مسؤولية نهب ممتلكات الأكراد، وطالبت المنظمة السلطات التركية بضرورة تعويض النازحين من عفرين. استهداف الآثار عمدت القوات التركية إلى استهداف الآثار الكردية، فدمرت معبد عين الدارا الذي يعود إلى سنة 1200 ق.م.