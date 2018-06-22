ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

احتفل نادي ليفربول الإنكليزي بمرور عام على انضمام نجم الكرة المصري محمد صلاح إلى صفوفه، حيث حقق إنجازات ملفتة قادت النادي إلى انتصارات رياضية كبيرة.

وقال النادي في منشور على فيسبوك "في مثل ذلك اليوم من العام الماضي وطأت أقدام الملك المصري مدينة ليفربول، وما حدث بعد ذلك ستذكره صفحات التاريخ".

ونشر النادي بهذه المناسبة أيضا مقطع فيديو قصير لمحمد صلاح:

وفي رحلة العام الأول مع ليفربول حقق صلاح رصيدا من الأهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 32 هدفا، وحصل على لقب أحسن لاعب في الدوري الإنكليزي، ولاعب الشهر في الدوري أربع مرات وأحسن لاعب في القارة السمراء.