عباس يدعو لتوسيع عملية التسوية مع إسرائيل

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس ضرورة توسيع إطار مرجعية عملية التسوية مع إسرائيل.

ودعا عباس في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة الدول المعنية إلى الانضمام للمجموعة الرباعية الدولية.

وأشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية لن تلتزم بعد اليوم بالاتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل ما لم يقابل التزامها التزام مماثل، مشددا في الوقت ذاته على التمسك بالخيار السلمي ورفض الإرهاب والعنف في مواجهة إسرائيل.

وقال: "إننا لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوما، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام، وإننا لن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف".

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس دونالد ترامب إلى التراجع عن قراراته بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع مساعدات عن الفلسطينيين.

وطالب عباس حركة حماس بالالتزام بالاتفاق الموقع بوساطة مصرية، وإلا فإنه لن يتحمل المسؤولية عن فشل الاتفاق.

وكان الرئيس ترامب قد أكد الأربعاء أنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأمم المتحدة إنه يريد الكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة.