الطالب الفلسطيني عجاوي يصل لهارفارد بعد رفض السلطات إدخاله

أعلنت "أمديست" أن الطالب الفلسطيني إسماعيل عجاوي قد نجح في دخول الولايات المتحدة، الاثنين، وبدأ بتلقي محاضراته في جامعة هارفارد الثلاثاء وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وأثار عدم إدخال السلطات الأميركية للطالب عجاوي، 17 عاما، الأسبوع الماضي موجة من الاحتجاجات، إذ احتجز لساعات في مطار بوسطن قبل منعه من الدخول بسبب آراء سياسية عبر عنها أصدقاؤه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقامت السفارة الأميركية في بيروت بإعادة منح عجاوي تأشيرة الدخول للولايات المتحدة بعدما تم إلغاؤها أول مرة.

وكان الطالب الفلسطيني الذي يقيم في لبنان قد صرح لصحيفة الطلاب "ذي هارفارد كريمسون" أن الشرطة استجوبته لثماني ساعات بعد وصوله إلى مطار بوسطن وسألته خصوصا عن ديانته.

وأضاف أنه بعد تفتيش هاتفه وحاسوبه المحمول لخمس ساعات "بدأت شرطية تصرخ في وجهي".

وذكر أن الشرطية قالت إنها "وجدت أشخاصا على لائحة أصدقائي يضعون رسائل سياسية معارضة للولايات المتحدة".

وكانت شرطة الحدود الأميركية قد رفضت السماح لعجاوي بالدخول، لكنها أوضحت أنها لا تستطيع ذكر سبب محدد بسبب السرية المفروضة على ملف فردي.