عمرها 118 عاما، سألوها عن سر العمر الطويل...

عجوز بوليفية ولدت في عام 1900. تقول إنها تعشق أكل الكيك وغناء الأناشيد الشعبية و"اللعب مع دجاجاتها".

هل البساطة هي سر العمر الطويل؟

جوليا فلوريس كولك، ستحتفل بعيد ميلادها الـ118 يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. تاريخ ميلادها أكدته بطاقة هويتها الحكومية، ما قد يجعلها عميدة البشرية، لكن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لا تستطيع تأكيد هذه المعلومة لأن جوليا لم تتقدم حتى الآن بطلب لإدراج اسمها على الموسوعة.

​تعيش جوليا مع قطتها "مينينا" في منزلها الترابي الذي تشاركه فيه قريبتها البالغة 65 عاما في بلدة ساكابا، في بوليفيا.

على مدار خمسة عقود، شهدت العجوز البوليفية تحول ساكابا من بلدة صغيرة يعيش بها حوالي ثلاثة آلاف شخص إلى مدينة يقطنها أكثر من 150 ألف نسمة.

تحرص جوليا على تناول الطعام الصحي، لكن هذا لا يمنعها من تناول الكيك والصودا أحيانا.

تغني لضيوفها الأغاني الفولكلورية بلغة الكيشوا المحلية، وتعزف علي آلة غيتار تسمى charango وهي آلة صغيرة معروفة في دول الأنديز.

تقول صحيفة ديلي ميل التي أفردت تقريرا عنها إن جوليا "مفعمة بالحيوية ومليئة بالحياة"!