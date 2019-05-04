عدد ساعات الصيام في الدول العربية

فيما تتحرى الدول الإسلامية، وعلى رأسها العربية السعودية السبت رؤية هلال رمضان لتحديد تاريخ بداية الشهر الكريم، أفاد مركز الفلك الدولي بأن بداية شهر رمضان ستكون على أساس الحسابات الفلكية d,l الإثنين 6 أيار/ مايو.

ساعات الصيام في الوطن العربي تختلف نسبيا من المشرق إلى المغرب، تبعا لموقع الدول الجغرافي.

يصوم الجزائري هذه السنة أطول مدة في الوطن العربي، إذ يبلغ معدل ساعات صيامه 16 ساعة يوميا.

يبدأ الجزائري اليوم الأول من رمضان بالامتناع عن الأكل والشرب مدة 15 ساعة ونصف، ثم ينهيه بـ 16 ساعة ونصف.

مصر تبدأ رمضان بـ 15 ساعة و3 دقائق، وتنهيه بـ 15 ساعة و43 دقيقة، وتكون الذروة يومي 28 و29 من الشهر.

أما السعودي فمن المقرر أن يبدأ رمضان بصيام 14 ساعة و40 دقيقة وينتهي منه بـ 15 ساعة و12 دقيقة.

الأردنيون سيصومون 15 ساعة و12 دقيقة في البداية ثم 15 ساعة و54 دقيقة عند نهاية الشهر.

وفي الأراضي الفلسطينية سيصوم الناس أول أيام رمضان 15 ساعة و4 دقائق، وأطول يوم سيكون آخر رمضان ويمتد لـ 15 ساعة و46 دقيقة.​

في البحرين سيمتد الصيام في أول يوم من رمضان لـ 14 ساعة و42 دقيقة، وتصل ساعات الصيام في آخر يوم إلى 15 ساعة و15 دقيقة.

العراقيون سيصومون هذه السنة 15 ساعة و15 دقيقة في بداية رمضان لكن أطول يوم لهم سيكون آخر أيام الشهر، حين يصوم 16 ساعة ودقيقة واحدة.

وفي سوريا سيبدأ رمضان بـ 15 ساعة و17 دقيقة، ويكون آخر يوم منه 16 ساعة ودقيقتين.

أما في لبنان فسيبلغ عدد ساعات صيام أول يوم من رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، فيما ستمتد تلك الفترة لتصل في آخر يوم إلى 16 ساعة ودقيقتين.

يذكر أن المعدلات التي قدمها مركز الفلك الدولي تأخذ بعين الاعتبار عواصم الدول مبدئيا وتقيس معدل نسبة الصيام مقارنة بالمحافظات الأخرى.