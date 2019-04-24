Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
تكنولوجيا

عدد مستخدمي تويتر النشطين يرتفع

المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو

ارتفع عدد مستخدمي تويتر النشطين في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، لتنهي الشركة سلسلة من التراجع امتدت لتسعة أشهر من العام الماضي.

وقالت الشركة الثلاثاء إن منصة التواصل الاجتماعي حظيت بـ330 مليون مستخدم نشط خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بزيادة تسعة ملايين عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

ولا يزال عدد المستخدمين النشطين أقل من مثيله قبل عام، والذي وصل إلى 336 مليون مستخدم.

وفي خلال الفترة ذاتها سجلت "تويتر" عوائد قدرها 787 مليون دولار بزيادة 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع سعر سهم تويتر بنسبة سبعة بالمئة بعد الإعلان عن تلك النتائج.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG