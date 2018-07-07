عدم الاعتراف بالمشكلة هو المشكلة

بقلم عبد الحفيظ شرف/

تعيش مجتمعاتنا العربية تحت ظل وهم كبير اسمه الخيرية، وعلى أطلال إنجازات التاريخ الذي يعتبره كثيرون تاريخا عظيما مليئا بالخير والحضارة. لكن عندما تلقي نظرة على حال مجتمعاتنا العربية والإسلامية، تجد أنها في حال سيء يرثى لها، فتستغرب كيف يكون هذا هو الحال بينما العقل الجمعي للمجتمع يعتبر أننا خير أمة أخرجت للناس، وأن كل أمم الأرض تتآمر علينا لأننا الأفضل. فهل هذا صحيح؟ أم أنه محاولة للتصالح مع النفس دون الاعتراف بالحقيقة؟ وهو ما يعرف بالإنكار وهي مرحلة نفسية تمر بها المجتمعات قبيل الاعتراف بحقيقة الأمر.

كلنا يعرف حديث رسول الله محمد بأن لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. تتفاخر مجتمعاتنا بهذا الخلق العظيم الذي دعا إليه الإسلام ووضع من خلاله أحد أسس العدالة الاجتماعية، لكن عندما تنزل إلى أرض الواقع تجد أبشع أنواع العنصرية ضد العمالة الأعجمية في دول الخليج خصوصا. يعيش هؤلاء العمال في أسوأ الظروف وتستخدم ضدهم كل المصطلحات البذيئة ويضربون ويهانون في كثير من الأحيان. وهذه المشكلة قائمة حتى مع العرب في تلك البلاد، وكثير من القوانين تعزز هذه التفرقة العنصرية بشكل أو بآخر. وعندما تناقش هذا الموضوع تجد الإنسان العنصري نفسه يكرر لك حديث رسول الله المذكور أعلاه. يزداد تعجبك أكثر، فكيف لهذا الإنسان الذي يعرف تماما أن العنصرية هي أمر سيء ويعزز معرفته بخطاب ديني، إلا أنه لا يطبق منه شيئا بل ويناقضه في تصرفاته. وإذا ما سألت مجموعة من الناس، ستتفاجأ بحجم الإنكار لهذه الآفة.

المريض الذي لا يعترف بمرضه لن يسعى للعلاج وقد يسبب إنكاره وعدم اعترافه إلى تشخيص خاطئ لمرضه

كلنا يعرف أن رسول الله لم يدع على غير المسلمين إلا بالهداية. وعندما دعا مرة واحدة على بعض أعدائه ممن آذوه بسلاطة ألسنتهم نزلت الآية الكريمة (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)، وهذه آية واضحة صريحة بأن الأمر لله وحساب الناس على خالقهم وأننا لسنا وكلاء الله على خلقه. رغم ذلك، فإذا ما جلت على مساجد الحي أو المدينة التي تسكن فيها عزيزي القارئ فستجد أن أغلب الأئمة يدعون على اليهود والنصارى بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان. يدعون عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور وما إلى ذلك مما يسميه الفقهاء ورجال الدين بالاعتداء في الدعاء، وتحدث عنه الكثير من علماء الإسلام وحرموه ولكن تجد أغلب المتدينين هم أول من يدعون بهذه الأدعية وإذا ما سألت مجتمعك الضيق فلن تجد اعترافا بهذه المشكلة كذلك.

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لننتقل إلى مجال آخر؛ ينتشر مرض الاكتئاب وكثير من الأمراض النفسية الأخرى في مجتمعاتنا بكثرة، وبحكم كوني طبيبا، أعرف تماما مدى انتشار هذه الأمراض. لكننا نفتقد الإحصاءات الدقيقة. لا يوجد أرقام دقيقة تتحدث عن أعداد المكتئبين والأدوية التي تصرف لهم للعلاج، بل تجد إنكارا شديدا في مجتمعاتنا لانتشار هذا المرض، بل يخجل الإنسان المكتئب من ذكر ذلك حتى أمام طبيبه الخاص. هذا النفي لا يلغي انتشار المرض بشكل كبير مثل باقي المجتمعات الغربية الأخرى. وعندما تسأل عينة من المجتمع عن الأمر فسيقولون إن الإسلام دين عظيم وإن الاكتئاب منتشر في الغرب لأن لديهم فراغا روحيا إيمانيا وإن مجتمعنا محصن وبقوة من هذه الآفة. الواقع يقول عكس ذلك، لا تختلف نسب انتشار الإحباط كثيرا بين بلداننا والغرب، بل إن ما يختلف هو وجود مراكز إحصاء في الغرب تنشر أرقاما علمية دقيقة، بينما ننكر نحن وجود الاكتئاب.

نحن مجتمعات تخجل من الاعتراف بعيوبها وأخطائها وتحاول دائما تجميلها

تدعو تعاليم الإسلام إلى الصدق والمحبة والأمانة وإلى حسن العمل وإتقانه، ثم تنزل إلى أرض الواقع لتجد أن أغلب أبناء المجتمع يكذبون على بعضهم البعض وستتفاجأ أن الأمانة أصبحت عملة نادرة في مجتمعاتنا، وحدث ولا حرج عن إتقان العمل لأنك لن تجده إلا قليلا فالكل يسعى لأقل عمل وجهد ممكن وسترى هذا جليا في أي دائرة حكومية في الوطن العربي. وإذا ما سألت عينة من مجتمعك سؤالا بسيطا حول سبب انتشار هذه القيم في الغرب وغيابها في عالمنا العربي والإسلامي؟ سيأتي الجواب إما بتخوينك، أو جملة أنك مفتون بالغرب وهذا كله مجرد قناع ليخدعوك حتى تميل إليهم وتبتعد عن جذورك وأصولك العربية والإسلامية وأنها محاولة لتشويه الإسلام والمسلمين. هذا أحد أشكال الإنكار.

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تعمدت نقل أمثلة متعددة من جوانب حياتية مختلفة لإظهار أننا مجتمعات تخجل من الاعتراف بعيوبها وأخطائها، وأننا نحاول دائما تجميلها والتغاضي عنها ونبادر إلى اتهام الآخر المختلف بهذه العيوب والأخطاء كوسيلة من وسائل الإنكار.

لكن هل هذا صحي؟ لا أعتقد ذلك، فالمريض الذي لا يعترف بمرضه لن يسعى للعلاج وقد يسبب إنكاره وعدم اعترافه إلى تشخيص خاطئ لمرضه، وإذا ما أجبر على العلاج فلن يتقبله ولن تكون لديه القدرة والعزيمة والهمة العالية والروح القوية، وهذه كلها عوامل مساعدة ستساعده على تخطي هذه المرحلة الصعبة. يبدأ علاج النزيف بوضع الإصبع عليه والضغط بقوة لتخفيف حدة النزيف وبدء مرحلة العلاج والالتئام.

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