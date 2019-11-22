عدوى فيروسية غامضة.. إغلاق عشرات المدارس في ولاية أميركية

اضطرت السلطات في ولاية كولورادو الأميركية إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإغلاق عشرات المدارس بسبب عدوى فيروسية حادة.

وأكد مسؤولون تعليميون بالولاية أن مقاطعة ميسا فالي قررت إغلاق أكثر من 40 مدرسة بسبب السبب التفشي السريع للفيروس وسط طلبة المدارس.

وجاء القرار بعد أن شهدت عدة مدارس تزايدا في حالات الغياب بسبب المرض والعديد من حالات القئ والحمى في المناطق العامة بالمدارس وفقا لإدارة الصحة العامة في المقاطعة.

وذكرت وزارة الصحة إنها تعمل على تحديد المرض الذي "يتشابه إلى حد كبير مع نوروفيروس" المعروف بسرعة الانتشار الشديد خاصة في المناطق المزدحمة ومن أعراضه أيضا الإسهال والألم الحاد في المعدة.

وينتقل المرض عن طريق الاتصال المباشر أو تناول أطعمة أو ملامسة أسطح ملوثة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.