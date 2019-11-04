كربلاء.. مقاطع فيديو لإطلاق الرصاص على متظاهرين أمام القنصلية الإيرانية

تداول نشطاء عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لعمليات إطلاق نار على محتجين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء، في ليلة وصفها عراقيون بـ"الدامية".

وحاصر مئات المحتجين العراقيين ليل الأحد مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد، وأضرموا النيران في جزء من جدارها ورشقوها بالحجارة، وذلك قبل سماع أصوات طلقات نارية.

وتظهر فيديوهات محاولة متظاهرين نقل عدد من الجرحى بإصابات بالغة، قال المحتجون إنها إصابات بالرصاص الحي.

وقال متظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن هناك قتلى بسبب إطلاق الرصاص الحي من قبل العناصر الأمنية على المتظاهرين.

ولم يتسن لـ"موقع الحرة" التأكد من صحة الفيديوهات بشكل مستقل.

ورفع متظاهرون العلم العراقي على سور القنصلية الإيرانية في كربلاء، وهتفوا ضد إيران وطالبوهم بمغادرة موظفي القنصلية العراق، حيث رددوا هتاف "إيران بره بره، وكربلاء تبقى حرة".

وتظهر فيديوهات أخرى سيطرة قوات الأمن على الموقف وانتشارها حول مقر القنصلية.

وأوقفت إيران الأحد الزيارات الدينية لمواطنيها إلى العراق حتى إشعار آخر. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء فارس إن جميع الموظفين الإيرانيين في العراق قد عادوا إلى إيران.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر ضد النخبة الحاكمة، والنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد، قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.