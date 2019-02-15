عراقي يخطف قلب ممثلة أميركية

أعلنت الممثلة الأميركية آبي كورنيش عبر حسابها الشخصي في إنستغرام خطوبتها من لاعب الفنون القتالية الأميركي من أصل عراقي عادل التميمي.

أثار إعلان الممثلة عن خطوبتها من الرياضي عراقي الأصل تفاعلاً كبيراً في حسابها، شارك به آلاف العراقيين والعرب.

ولد التميمي في بغداد، وفيها بدأ تعلم رياضة الكاراتيه عندما كان في التاسعة من العمر.

أثناء حرب العراق في 2003، عمل هو وأخوته متعاقدين مع قوات مشاة البحرية الأميركية، المارينز.

عمل التميمي سائقا لدى لدى القوات الأميركية، وفقد خلال الحرب أحد أشقائه، وكاد أن يفقد حياته في كمين نصبه مسلحو القاعدة؛ واحتجزوه هو وابن عمه، وأحد أصدقائه، ثم قرروا قتل الثلاثة ذبحا.

وبالفعل قتلوا ابن عمه وصديقه.

وقبل أن يحين دوره، تمكنت مجموعة من قوات مشاة البحرية الأميركية من التدخل، وأنقذت التميمي من موت وشيك.