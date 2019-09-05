عربي واحد ضمن المرشحين لتشكيلة فيفا المثالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس قائمة تضم 55 لاعبا سيتنافسون على الانضمام للتشكيلة المثالية التي تضم 11 لاعبا لموسم 2018/2019، وقد شملت لاعبا عربيا واحدا هو محمد صلاح.

والعدد الأكبر من اللاعبين في القائمة هو لاعبون يشاركون في مسابقة كرة القدم الإنكليزية "البريميرليغ" لتتفوق على "الليغا" الإسبانية للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وتم اختيار سبعة لاعبين من ليفربول ليكون النادي صاحب العدد الأكبر من اللاعبين في البريميرليغ.

ومن المقرر الإعلان عن اللاعبين الفائزين في حفل سيقام يوم 23 سبتمبر بمدينة ميلانو الإيطالية.

القائمة

حراسة المرمى:

أليسون بيكر (برازيلي ليفربول)، دافيد دي خيا (إسباني مانشتر يونايتد)، إيدرسون مورايش (برازيلي، مانشتر سيتي)، يان أوبلاك (سلوفيني، أتليتكو مدريد)، مارك أندريه تير شتيغن (ألماني، برشلونة).

خط الدفاع:

جوردي ألبا (إسباني، برشلونة)، ترينت ألكسندر أرنولد (إنكليزي، ليفربول)، دانيل ألفيش (برازيلي، باريس سان جيرمان/ساو باولو) غواو كانسيلو (برتغالي، يوفنتوس/مانشستر سيتي) دانيل كارفخال (إسباني، ريال مدريد)، جورجيو كيليني (إيطالي، يوفنتوس)، فيرجيل فان دايك (هولندي، ليفربول)، دييغو غودين (أوروغواي أتليتكو)، غوشوا كيميتش (ألماني، بايرن ميونخ)، كاليدو كوليبالي (سنغالي،نابولي)، إيمريك لابورت (فرنسي، مانشستر سيتي)، ماتيس دي ليخت (هولندي، أياكس/يوفنتوس)، غيرار بيكيه (إسباني، برشلونة)، سيرخيو راموس (إسباني، ريال مدريد)، أندرو روبرتسون (اسكتلندي، ليفربول)، أليكس ساندرو (برازيلي، يوفنتوس)، تياغو سيلفا (برازيلي، باريس سيرجمان)، رافائيل فاران (فرنسي، ريال مدريد)، مارسيلو فييرا (برازيلي، ريال مدريد)، كايل واكر (إنكليزي ماشنتر سيتي).

الوسط:

سيرخيو بوسكيتس (إسباني، برشلونة)، كاسيميرو (برازيلي، ريال مدريد)، كيفين دي بروين (بلجيكي، مانشتر سيتي)، كريستيان إريكسن (دنماركي، وتونهام)، فيرنيكي دي يونغ (هولندي، أياكس/برشلونة)، توني كروس (ألماني، ريال مدريد)، أرثر ميلو (برازيلي، برشلونة)، لوكا مودريتش (كرواتيي، ريال مدريد)، بول بوغبا (فرنسي، مانشستر يونايتد) ،إيفان راكيتيتش (كرواتي، برشلونة)، برناردو سيلفا (برتغالي، مانشستر سيتي)، دوسان تاديتش (صربي، أياكس)، أرتورو فيدال(تشيلي، برشلونة).

الهجوم:

سيرخيو أغويرو (أرجنتيني، مانشستر سيتي)، كريم بنزيمة (فرنسي، ريال مدريد)، روبرتو فريمينيو (برازيلي، ليفربول)، أنطوان غريزمان (فرنسي، أتليتكو/برشلونة) ،هاري كين (إنكليزي، توتنهام)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندي، بايرن ميونخ)، ساديو ماني (سنغالي، ليفربول)، ليونيل ميسي (أرجنتيني، برشلونة)، نيمار (برازيلي، باريس جيرمان) كريستيانو رونالدو (برتغالي، يوفنتوس)، محمد صلاح (مصري، ليفربول)، سون هيونغ مين (كوري جنوبي، مانشستر يونايتد)، رحيم سترلينغ (إنكليزي، مانشستر سيتي)، لويس سواريز (أوروغواي، برشلونة).