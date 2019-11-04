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دبي تعرض أغلى كيكة عرس في العالم

استغرق تزيينها عشرة أيام

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حظي زوار معرض زفاف في دبي بفرصة تذوق أغلى كيكة أعراس في العالم، تصل قيمتها إلى مليون دولار.

صممت الكيكة ديبي وينغام.

واستعملت المصممة ألف بيضة و20 كيلوغرام من الشكولاتة لصنع الكيكة التي صممت بهيئة عروس، بلغ طولها 182 سنتميتر، ووزنها 120 كيلوغرام.

وغطيت بـ 50 كيلوغرام من الحلويات التزينية، وضعت المصممة في كل جزء منها زهورا صغيرة وقطع لؤلؤ يدوية الصنع.

واستعملت 5000 زهرة لتزيين الكيكة خلال عشرة أيام عمل.

ولجأت المصممة إلى حلي حقيقية لتزيين الكيكة - العروس، من لؤلؤ وألماس تصل تكلفة كل واحدة منها إلى 200 ألف دولار، وضعت على رأس "العروس".

وتعرف وينغام بتصاميمها الغالية الثمن، وسبق أن صممت فستانا أسود بألماس، يعد الأغلى في العالم، بسعر يصل إلى 50 مليون دولار.

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