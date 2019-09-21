عرض على صديقته الزواج تحت الماء.. ولم يعد!

ستيفن ويبر وصديقته كنيشا أنطوان، ذهبا إلى تنزانيا لقضاء عطلتهما الصيفية، ووفقا لتقارير، كانا يقيمان في كابينة خشبية مع غرفة نوم تحت سطح الماء بجزيرة بيمبا قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.

وهو يسبح تحت الماء، طلب ويبر وهو من ولاية لويزيانا الأميركية، الزواج من كنيشا، في رسالة مكتوبة بخط يده عرضها عليها عبر نافذة الغرفة، وفقا لمقطع فيديو نشرته أنطوان يوم الجمعة على فيسبوك، قبل أن تبرز خاتما لاحقا.

تقول الرسالة، التي وضعها ويبر داخل كيس من البلاستيك الشفاف "لا أستطيع حبس أنفاسي بما يكفي لأخبرك بكل ما أحبه فيك والذي يزداد يوما تلو يوم! هل تقبلي أن تكوني زوجتي؟"

لكن أنطوان لم يعد إلى السطح، بحسب ما كشفته أنطوان في منشور لاحق على فيسبوك.

وكتبت "أنت لم تخرج من هذه الأعماق، لذلك لن تسمع جوابي. نعم! نعم! مليون مرة نعم، سوف أتزوجك!!"

الخارجية الأميركية عبرت عن تعازيها لوفاة ويبر، فيما فتحت السلطات التنزانية تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.