عرض ماسة بوتسوانا الزرقاء الضخمة

أزيح الستار عن ماسة زرقاء كبيرة تزن أكثر من 20 قيراطا في بوتسوانا، حيث تم اكتشاف الجوهرة.



وقد وصفتها شركة ماس أوكافانغو الحكومية الأربعاء بأنها أكبر ماسة زرقاء اكتشفت في الدولة الواقعة في جنوبي أفريقيا.



وقال بيان للشركة إنها "في أعلى شريحة من اكتشافات الماس الأزرق التاريخية على الإطلاق."



ويعزى اللون الأزرق الفاتح إلى البورون المعدني الذي كان موجودا في صخور المحيطات عندما تشكل الماس منذ حوالي 1 إلى 3 مليارات سنة.



وذكر المدير الإداري للشركة ماركوس تير هار إن القليل من هذه الأحجار الزرقاء دخلت السوق في العقد الماضي.



وقالت الشركة إن من المتوقع أن يتم بيع الماسة بالقرب من نهاية العام.

