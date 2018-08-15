عرض هندي: تخفيض ورادات النفط من إيران مقابل الإعفاء من العقوبات

قالت وكالة بلومبيرغ إن الهند عرضت على الولايات المتحدة خفض وارداتها النفطية من إيران إلى النصف مقابل إعفائها من إعادة فرض العقوبات على طهران، بما يسمح بمواصلة تعاملها معها.

وأشارت الوكالة إلى أن الهند، وهي ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني، عرضت هذا المقترح خلال اجتماع لمسؤولين أميركيين في نيودلهي الشهر الماضي.

وأعرب المسؤولون الهنود عن عدم قدرة الهند على إلغاء استيراد النفط من إيران كلية، لأنها تقدمه لها بأسعار "تنافسية".

وقالت بلومبيرغ إن الهند تنتظر ردا أميركيا على هذا المقترح بحلول الشهر المقبل.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها، ودعا دول العالم إلى الالتزام بها.