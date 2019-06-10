ياسر عرمان للحرة: الشعب السوداني يريد نظاما جديدا

رفض ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/عقار تحديد الجهة التي أبعدته من السودان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال في لقاء مع "قناة الحرة" إنه يملك "رسائل متضاربة" بشأن ذلك، يعمل على تقييمها مع حلفاء في الداخل والخارج قبل أن يحدد الجهة المسؤولة عن "نفيه" خارج السودان.

لكن عرمان ضمنا إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال "إن الوضع في السودان معقد وعلى المجلس العسكري الابتعاد عن طريق النظام القديم الفاشل الذي أوصل بلادنا إلى ما هي فيه الآن"، مضيفا أن "الشعب السوداني يريد نظاما جديدا".

ونُقل عرمان من معتقله في الخرطوم إلى جوبا، مع الأمين العام للحركة خميس جلاب والمتحدث باسمها مبارك أردل، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو السوداني، حسب أردل.

وحمّل عرمان المجلس العسكري مسؤولية التصعيد الحاصل في الساحة السياسية بعد فض "اعتصام القيادة العامة" للجيش وسط الخرطوم، والذي خلف عشرات القتلى.

ونفى بشدة ما قاله المجلس العسكري بأن قوى الحرية والتغيير كانت على "علم مسبق" بعملية فض الاعتصام، وقال إن ذلك "غير صحيح. هذه نكتة سمجة لن أصدقها... الاعتصام كان في صالح حقوى الحرية والتغيير".

وأكد عرمان تأييده للوساطة الإثيوبية ولموقف الحرية والتغيير الرافض للتفاوض إلا بشروط من بينها فتح تحقيق في فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين.

وقال "أعتقد أن الكارثة يجب أن تتولد منها فرصة لبناء حياة جديدة لشعبنا.. على المجلس العسكري خلق أرضية جديدة بعد تدميره للعملية السياسية".

وشدد عرمان على أن المجلس العسكري "ليس بإمكانه استبعاد قوى الحرية والتغيير بحكم أنها الجهة الفاعلة التي أوجدت النظام الجديد".

وفي وقت سابق ربط عرمان بين ترحيله وبين جهوده "لتوحيد صفوف قوى الحرية والتغيير" التي تنتمي إليها حركته.

وتشهد قوى الحرية والتغيير خلافات داخلية بين مكوناتها خاصة مع حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي.

ويأتي ترحيل عرمان بالتزامن مع عصيان مدني دخل الاثنين يومه الثاني، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، احتجاجا على فض الاعتصام، وللضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى مدنيين.