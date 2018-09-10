عريقات: أبلغنا رسميا بقرار إغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين "رسميا" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية".

وقال عريقات في بيان "تم إعلامنا رسميا بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية".

وكشف مسؤولون في الإدارة الأميركية مساء الأحد أن البيت الأبيض سيعلن الاثنين قرار إغلاق البعثة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مستشار الأمن القومي جون بولتون سيقول الاثنين معدة مسبقا إن "الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".

يتم تجديد إذن بقاء بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كل ستة أشهر. وكانت الولايات المتحدة قد هددت في تشرين الثاني/نوفمبر بإغلاق مكتب البعثة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أنه لن يمنح الفلسطينيين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام".