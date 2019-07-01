نائب إيراني يكذب روحاني

قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الإيراني عزيز أكبريان الاثنين إن مؤشر النمو الاقتصادي هذا العام لا يزال سالبا، فيما ارتفعت معدلات التضخم.

وقال رئيس اللجنة "بحسب ما نشرته الإحصاءات الداخلية والمنظمات العالمية، فإن نسبة النمو الاقتصادي هذا العام كانت سالب 6.5، ووصل معدل التضخم لـ 40 بالمئة"، حسبما نقل موقع "نماينده" المتخصص في أخبار مجلس الشورى الإسلامي.

وجاء تصريح أكبريان في سياق الرد على رئيس الجمهورية حسن روحاني الذي قال إن معدل النمو الاقتصادي الإيراني هذا العام يرتفع.

وأضاف أكبريان "لا أعلم على أي أساس يتحدث رئيس الجمهورية، ما هو معدل النمو الاقتصادي الذي سيرتفع هذا العام؟".

وأردف النائب قائلا "ليس معروفا حتى الآن، ما هو البرنامج الاقتصادي الذي سننفذه من أجل النهوض ببعض الصناعات وقطاع المعادن."

ولفت أكبريان إلى تحسن سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال وانخفاض الأسعار خلال العام الماضي، إلا أن هذا العام تفاقمت المشاكل الاقتصادية.

ولا تزال الحكومة الإيرانية تعاني من توفير المستلزمات الأساسية في جميع مناحي الحياة، بعدما أعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات الاقتصادية على إيران مرة أخرى في أيار/مايو الماضي.

وقد انخفضت قيمة الريال بنحو 70 في المئة أمام الدولار العام الماضي، فيما قفز معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بنسبة 34.9 في المئة.

ولا تكشف الحكومة الإيرانية عن نسب الفقر، إلا أن الخبير الاقتصادي والباحث في مجال مكافحة الفقر بجامعة الزهراء بالعاصمة طهران الدكتور حسين راغفر، قال في تصريحات صحافية إن 26 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر.