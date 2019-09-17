عسكري سابق يسعى لهزيمة نتانياهو.. من هو بيني غانتس؟

يحظى بيني غانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في انتخابات الثلاثاء بالاحترام في إسرائيل ويقول إنه يستطيع أن يعيد إلى منصب رئيس الوزراء هيبته.

لم يكن غانتس المظلي ورئيس هيئة الأركان السابق البالغ من العمر 60 عاما يتمتع بأي خبرة سياسية عندما أعلن نفسه منافسا لنتنياهو في ديسمبر.

منذ ذلك الحين قدم رئيس تحالف الأزرق والأبيض الوسطي نفسه كشخص يمكنه معالجة الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي التي يتهم نتانياهو بمفاقمتها.

وتعهد بعدم التساهل مطلقا مع الفساد في حين يواجه نتانياهو اتهامات محتملة بالفساد.

وبالنسبة لكثير من مؤيديه فهو معاد لنتنياهو بشكل شخصي أكثر من كونه خصما سياسيا له رغم أن الاثنين يشتركان في رؤيتهما في مجال الأمن.

حصل كل من تحالف غانتس وحزب والليكود بزعامة نتنياهو على 35 مقعدا في انتخابات أبريل، لكن رئيس الوزراء منح فرصة تشكيل حكومة ائتلافية بفضل دعم الأحزاب اليمينية والدينية الصغيرة وعندما فشل اختار إجراء انتخابات في 17 سبتمبر.

في حملته الأخيرة في مدينة حيفا شمال البلاد قال غانتس "إن الانتخابات هذه المرة تحتاج إلى فرز فائز واضح.

هذه الانتخابات ليست فرصة ثانية ستليها فرصة أخرى. أي شخص لا يصوت، يساهم في تعريض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر".

"القيمة الأخلاقية العليا"

ولد بيني غانتس في التاسع من يونيو 1959 في قرية "كفار أحيم" جنوب إسرائيل والتي شارك والداه المهاجران الناجيان من المحرقة في تأسيسها.

التحق غانتس بالجيش في عام 1977 وأكمل دورة الاختيار الصعبة للمظليين.

وبعد ارتقائه بالرتب، تولى قيادة وحدة "شالداغ" للعمليات الخاصة بالقوات الجوية، وفي عام 1994 عاد إلى الجيش لقيادة لواء ثم فرقة في الضفة الغربية.

ووفقا لسيرته العسكرية الرسمية، كان غانتس ملحقا عسكريا لإسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية ما بين عامي 2005 و2009.

وشغل خصم نتانياهو منصب رئيس أركان الجيش في الفترة بين عامي 2011-2015، وتباهى في مقطع فيديو بعدد المقاتلين الفلسطينيين الذين قتلوا والأهداف التي دمرت تحت قيادته في حرب عام 2014 "الدموية" التي خاضها ضد حماس في غزة.

غانتس متزوج وأب لأربعة أولاد، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا وماجستير في إدارة الموارد الوطنية من جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة.

يعد من الصقور في مجال الأمن وتعهد بإبقاء منطقة غور الأردن الاستراتيجية بالضفة الغربية تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويعد مدينة القدس بأكملها، بما فيها الشطر الشرقي، عاصمة لإسرائيل؛ وكلاهما مرفوض من القيادة الفلسطينية.

عدم التسامح

وتعهد غانتس بتحسين الخدمات العامة وعدم التساهل مطلقا مع الفساد في حين أعلن المدعي العام الإسرائيلي أنه يعتزم توجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لنتانياهو الذي ينفي كل هذه المزاعم.

بالنسبة للفلسطينيين يتحدث البيان الانتخابي لتحالف "الأزرق والأبيض" عن الرغبة في الانفصال عن الفلسطينيين لكنه لا يذكر حل الدولتين على وجه التحديد.

غانتس ليبرالي في القضايا الاجتماعية المتعلقة بالدين والدولة، ويحبذ اعتماد الزواج المدني. والهدف من ذلك كما يقول المعلقون يتمثل بالحصول على أصوات من ائتلاف نتانياهو اليميني من دون خسارة ناخبي الوسط.

وبعد ارتكابه بعض الهفوات في العروض التلفزيونية المباشرة في وقت مبكر من الحملة، كان غانتس أقل ظهورا مؤخرا ويقول البعض إنه غير مرئي بشكل كاف.