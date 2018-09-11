عشاق آبل.. في الانتظار

تعلن آبل الأربعاء عن جديدها في عالم التقنية، إذ تطلق الشركة في هذا الوقت من كل عام إصداراتها الجديدة من الأجهزة، وسيعقد الحدث هذا العام في مسرح "ستيف جوبز" في كاليفورنيا.
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وتتحدث أبرز التكهنات عن أن آبل ستصدر ثلاثة أجهزة نقالة جديدة بينها "iPhone X S" و"iPhone X S plus" الذي سيكون أكبر جهاز أيفون تطلقه الشركة بحجم شاشة 6.5 إنش.
وسيتضمن جديد آبل ساعة "آبل ووتش 4" وجهاز "أيباد إكس"، فضلا عن إصدار حديث من "AirPods"، إلا أن كل هذا يبقى في إطار التكهنات غير المؤكدة.
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وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور للأجهزة الجديدة، ما دفع عشاق منتجات آبل للتساؤل عن صحتها.
واعتمدت التسريبات التي تحدثت عنها بعض المواقع المتخصصة بالتقنية على نماذج تظهر أبعاد الأجهزة والتي يستعين بها المصنعون للأدوات المساعدة "إكسسوارات" مثل لاصقات الحماية وغيرها والتي يتزامن طرحها مع إطلاق الإصدارات الجديدة.
ويستخدم أجهزة آبل شخص من بين كل ستة أشخاص يستخدمون الأجهزة النقالة الذكية.
ونشرت آبل تغريدة تدعو فيها للانضمام لها في الحدث الذي سيبث مباشرة على الإنترنت الساعة 05.00 ت. غ. الأربعاء.
وينتظر المستخدمون إصدار نظام التشغيل الجديد من آبل (iOS 12)، والذي وعدت الشركة بطرحه خلال خريف 2018.
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ويتوقع أن تبلغ مبيعات آبل لهواتف أيفون 220 مليون جهاز خلال عام 2018.
وبحسب أرقام مؤسسة "آي دي سي" البحثية الأميركية المعنية بأسواق الاتصالات، فقد تراجعت مبيعات آبل إلى المرتبة الثالثة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي لتخسر مكانها أمام أجهزة هواوي الصينية.
وباعت آبل 41 مليون جهاز وبحصة سوقية بلغت 12 في المئة، فيما بلغت أرباحها مع نهاية النصف الأول من 2018 حوالي 11.5 مليار دولار.
وأصبحت آبل في مطلع شهر آب/ أغسطس أول شركة أميركية قيمتها تريليون دولار بعد أن تجاوز سعر السهم 207 دولار.