عشاق آبل.. في الانتظار

تعلن آبل الأربعاء عن جديدها في عالم التقنية، إذ تطلق الشركة في هذا الوقت من كل عام إصداراتها الجديدة من الأجهزة، وسيعقد الحدث هذا العام في مسرح "ستيف جوبز" في كاليفورنيا.

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وتتحدث أبرز التكهنات عن أن آبل ستصدر ثلاثة أجهزة نقالة جديدة بينها "iPhone X S" و"iPhone X S plus" الذي سيكون أكبر جهاز أيفون تطلقه الشركة بحجم شاشة 6.5 إنش.

وسيتضمن جديد آبل ساعة "آبل ووتش 4" وجهاز "أيباد إكس"، فضلا عن إصدار حديث من "AirPods"، إلا أن كل هذا يبقى في إطار التكهنات غير المؤكدة.

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وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور للأجهزة الجديدة، ما دفع عشاق منتجات آبل للتساؤل عن صحتها.