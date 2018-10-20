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عشرات آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد بريكست

جانب من تظاهرة لندن

شارك عشرات الآلاف من البريطانيين المعارضين لبريكست في تظاهرة في وسط لندن السبت، بحسب تقديرات الجهات المنظمة، في محاولة جديدة للحؤول دون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

واتّسمت مسيرة المتظاهرين نحو مقر البرلمان بالاحتفالية والضجيج، وقد جمعت حشدا كبيرا في مسعى لا تبدو حظوظه كبيرة في إقناع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتنظيم استفتاء ثان.

المتظاهرون احتشدوا في شوارع العاصمة لندن
المتظاهرون احتشدوا في شوارع العاصمة لندن

واصطحب عدد من المشاركين في المسيرة كلابهم، تلبية لمطالب الجهة المنظمة لـ"مسيرة تصويت الشعب" والتي انطلقت من منطقة هايد بارك إلى قصر وستمنستر في أجواء صافية.

وسعى المشاركون في التظاهرة إلى توجيه رسالة مفادها أن بريكست الذي وعد به مؤيدوه قبل استفتاء حزيران/يونيو 2016، بعيد كل البعد عما يتم التفاوض حوله حاليا.

ويقول المتظاهرون إنهم كانوا ليصوتوا ضد بريكست لو علموا حينها الأثمان المترتبة على ذلك.

المتظاهرون يرفعون شعارات معارضة للخروج من الاتحاد الأوروبي
المتظاهرون يرفعون شعارات معارضة للخروج من الاتحاد الأوروبي

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