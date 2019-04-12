عشرات الضحايا بانفجار جنوب غرب باكستان

قُتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح الجمعة في انفجار قنبلة في سوق خضار في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان، وفق مسؤولين.

وأكد قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن بات الحصيلة مضيفا أن ثمانية أشخاص من إتنية الهزارة الشيعية من بين الضحايا، إضافة إلى مسؤول أمني وعمال في السوق.

ولأفراد إثنية الهزارة ملامح سكان آسيا الوسطى تجعل من السهل التعرف إليهم. وهم أهداف سهلة للمتشددين السنة الذي يتهمونهم بالهرطقة.

وقال المسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما إن الانفجار وقع في حي هازارغانجي في كويتا، عاصمة الإقليم.

وذكر مسؤول في الشرطة المحلية أن المنطقة كانت مكتظة عندما وقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وفي تلك الفترة، تصل الشاحنات محملة بالخضار من خارج المدينة قبل أن يقوم التجار بنقلها إلى عربات أصغر وتسليمها في أنحاء كويتا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتُعد محافظة بلوشتسان المحاذية لأفغانستان وإيران، أكبر أقاليم باكستان وأكثرها فقرا. وتنتشر فيها أعمال عنف إثنية وطائفية وتمرد انفصالي.

وتراجعت أعمال العنف في باكستان بشكل كبير منذ أعنف هجوم شنّه مسلحون على مدرسة في بيشاور بشمال غرب البلاد في 2014 والذي قتل فيه أكثر من 150 شخصا غالبيتهم من الأطفال.