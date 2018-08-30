عشرات القتلى حصيلة معارك قرب طرابلس

قتل 27 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة الخميس، فقد أصيب بهذه المعارك مئة شخص بجروح.

وبدأت المعارك منذ الاثنين في الضواحي الجنوبية لطرابلس واستمرت حتى مساء الأربعاء رغم هدنة أعلنت الثلاثاء لكن من دون احترامها.

وتوقفت المعارك الخميس بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنه أعيان من مدن الغرب الليبي، لكن هناك تساؤلات عما إذا كانت الأطراف ستواصل احترامه.

وكلف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج قوات من مناطق غرب ليبيا ووسطها بالسهر على احترام وقف إطلاق النار.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، تقع العاصمة الليبية في قلب صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة تسعى للسيطرة على الثروة والسلطة.