عشرات القتلى والجرحى في صعدة واعتراض صاروخ حوثي فوق جازان

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن الرياض اعترضت مساء الأربعاء صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن وأدى تناثر شظاياه إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

وأوضح بيان أصدره التحالف ونشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أن الصاروخ أطلق من محافظة عمران باتجاه مدينة جازان.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

ونتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية ما تسبب في مقتل مقيم يمني وإصابة 11 مدنيا آخرين بإصابات طفيفة.

وبذلك يرتفع إلى 165 عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون منذ 2015، وفق التحالف.

وفي سياق آخر، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة بمقتل وإصابة العشرات في هجوم على حافلة تنقل أطفالا في سوق ضحيان في محافظة صعدة، من دون أن توضح طبيعة الهجوم.

وأضافت أن مستشفى تدعمه اللجنة الدولية في اليمن استقبل القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن قادة قبائل قولهم إن غارات للتحالف في شمال اليمن أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل.