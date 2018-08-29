127 منظمة تطالب البحرين بالإفراج عن نبيل رجب

دعت 127 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء حكومة البحرين إلى إطلاق سراح المعارض نبيل رجب "على الفور"، بعد أن اعتبرت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة أن احتجازه "تعسفي".

وقالت "مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي" في رأي أعلنته في 13 آب/اغسطس إن احتجاز رجب "تعسفي وتمييزي"، حسبما جاء في البيان المشترك الصادر عن المنظمات الـ127 بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وبعد أن وصف البيان هذا الرأي بـ"التاريخي"، دعا "حكومة البحرين إلى إطلاق سراح" المعارض المعتقل منذ 2016، "على الفور" وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وتابع بيان المنظمات "نحض السلطات على إطلاق سراح كل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والمحتجزين بشكل تعسفي في البحرين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية".

وكان رجب يترأس لدى اعتقاله مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وقضت محكمة استئناف عليه في الخامس من حزيران/يونيو الماضي بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات ندد فيها بحرب اليمن وبحالات تعذيب في سجون البحرين. وسبق أن حكم عليه في تموز/يوليو 2017 بالسجن سنتين بعد إدانته بـ"بث شائعات وأخبار كاذبة" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها السلطات في بلاده.

ومنذ التظاهرات المعارضة التي اندلعت عام 2011 في سياق الربيع العربي، تم حل كثير من الحركات المعارضة في البحرين واعتقل عشرات المعارضين أو سحب جنسياتهم.