عشرة أرقام قياسية في تاريخ كرة القدم.. بعضها يصعب كسرها

عشرة أرقام قياسية تميز تاريخ العالم لكرة القدم، بعضها يستطيع نجوم حاليون كسرها، لكن بيقى بعضها الآخر بعيد المنال حسب صحيفة الماركا الإسبانية التي خصصت مقالا للموضوع.

المشاركات في المقابلات الدولية:

يتصدر المصري أحمد حسن القائمة بـ 184 مقابلة.

ويتوفر اللاعب الإسباني سرجيو رمواس في رصيده على 168 مقابلة مما يجعله ضمن العشرة الأوائل في العالم، لكن هناك أسماء كبيرة ما زالت متقدمة عليه، ومن بينها الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون الذي يعد أكثر لاعب أوروبي شارك في مقابلات منتخب إيطاليا ويصل عددها إلى 176 مقابلة.

أكثر من شارك في المباريات:

يعد بيتر شلتون، حارس منتخب إنكلترا السابق، أكثر لاعب شارك في مباريات الكرة بصفة عامة، وفي رصيده 1390 مباراة.

ويليه الحارس البرتغالي روجيريو سيني بـ 1241، وبعده لاعب خط الوسط الإسباني تشافي هيرنانديز بـ 1140 مباراة.

أكثر من سجل في دورة كأس عالم واحدة:

هذا هو واحد من السجلات التي يبدو من الصعب الوصول إليها، وهو في حوزة الفرنسي فونتين الذي سجل 13 هدفا في كأس العالم 1958

و سجل رونالدو البرازيلي ثمانية أهداف في 2002، في حين أن اللاعب الألماني ميروسلاف جوزيف في رصيده 16 في المجموع عبر بطولاته الأربع التي شارك فيها، ما يجعله الهداف الرئيسي في المسابقة.

أكبر رصيد من الأهداف في التاريخ:

في حوزة النمساوي التشيكي جوزيف بيكان بـ 805 أهداف، ويتقدم على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن نجم يوفنتنيس الحالي يمكنه الوصول إلى الرقم بعدما وصل إلى هدفه 700 الجمعة الماضي، فيما يمكن للنجم الأرجنتيني الوصول إلى ذلك أيضا وهو في رصيده 668 هدف.

أكثر من سجل الأهداف على المستوى الدولي:

يتفوق اللاعب الإيراني السابق علي دائي على الجميع في ما يخص الأهداف المسجلة في المباريات الدولية، بـ109 أهداف، لكنه أقر أن رونالدو بإمكانه أن يكسر هذا الرقم.

أكثر من سجل في عصبة الأبطال:

كريستيانو رونالدو، وكان قبله الإسباني راؤول غونزاليس يتصدر الترتيب بـ71 هدفا، لكن رونالدو وميسي ازاحاه.

ويتوفر البرتغالي على 127 هدفا، والإرجنتيني على 112 هدفا.

أكثر من سجل في عام واحد:

يتصدر نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليو ميسي القائمة بـ 90 هدفا في عام 2012 لوحده، وهو رقم يصعب الوصول إليه، كما أنه أكثر لاعب سجل في موسم واحد وهو موسم 2011/2012 إذ سجل 82 هدفا.

أكثر اللاعبين الفائزين بالكؤوس الأوروبية:

اللاعب الإسباني السابق فرانشيسكو خينتو، يتصدر القائمة بستة كؤوس، في ما يأتي رونالدو ثانيا بخمسة، وميسي بأربعة كؤوس.

أكثر لاعب حاصل على كأس العالم:

يتصدر القائمة البرازيلي بيلي، بعدما فاز رفقة منتخب السامبا بالكأس في سنوات 1958، 1962، 1970.

اكثر لاعب فاز بالكرة الذهبية:

يقود الغريمين ميسي ورنالدو القائمة بخمسة كرات ذهبية لكل منهما