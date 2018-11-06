عشية الانتخابات.. فيسبوك تحظر 115 حسابا

في إطار جهودها لمنع التأثير على الانتخابات ونشر أخبار زائفة، أعلنت شركة فيسبوك الاثنين حظر 115 حسابا مشبوها.

وجاءت هذه الخطوة قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في مدونتها إن قوات إنفاذ القانون أبلغتها يوم الأحد بنشاطات هذه الحسابات وقالت إنها ربما تكون مرتبطة بكيانات أجنبية.

وأضافت الشركة أنها حظرت 30 حسابا على فيسبوك و85 على إنستغرام، وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في الأمر.

وأوضحت أن جميع صفحات فيسبوك المرتبطة بهذه الحسابات تقريبا هي باللغتين الفرنسية أو الروسية، أما حسابات إنستغرام المحظورة فكانت في الغالب باللغة الإنكليزية، مشيرة إلى أن بعضها يركز على المشاهير والآخر على الجدل السياسي.