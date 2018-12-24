الزوار يتوافدون على بيت لحم

توافد الزوار والمصلون من مختلف أنحاء العالم الإثنين إلى بلدة بيت لحم لإحياء عيد الميلاد.

وتستمتع بيت لحم الواقعة في الضفة الغربية بأكثر عيد ميلاد ازدحاما منذ سنوات إذ حُجزت جميع حجرات الفنادق تقريبا مع وضع أمني هادئ نسبيا.

وتكدست صفوف من الزوار عند المدخل الحجري الضيق لكنيسة المهد لزيارة المكان الذي يُعتقد أن المسيح ولد فيه.

وفي ساحة كنيسة المهد يستمتع الزوار بجوقات تردد تراتيل وعازفي مزامير وفرقة استعراضية من الكشافة الفلسطينيين.

وتجمعت الحشود عند شجرة الميلاد العملاقة بجانب الساحة وارتدى بعض الزوار قبعة "سانتا كلوز" (بابا نويل) وحمل آخرون بالونات، فيما ارتفعت الأصوات بالتراتيل المسيحية باللغة العربية عبر مكبرات الصوت في الساحة.

وفي وقت سابق قاد رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا موكبا سنويا من القدس إلى بيت لحم.

وسيترأس بعد ذلك قداس منتصف الليل الذي سيقام في كنيسة القديسة كاترينا الأحدث والأكثر اتساعا والمتصلة بباب في الحائط الغربي لكنيسة المهد.

ويمكن للزوار مشاهدة الفسيفساء في الكنيسة بعد أن استعادت رونقها نتيجة إزالة الشمع الذي غطاها بعدما تم ترميمها في مشروع كبير.