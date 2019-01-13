ولاية تمنحك 10 آلاف دولار للعيش فيها

هل تريد الانتقال إلى ولاية فيرمونت والحصول على 10 آلاف دولار؟

إذا كانت الشروط تنطبق عليك، فبإمكانك الآن التقدم بطلب للاستفادة من برنامج وقعه حاكم فيرمونت فيليب سكوت العام الماضي ويطلق عليه اسم برنامج منحة العامل عن بعد.

وهناك شرطان أساسيان للقبول، هما إثبات عملك لدى مؤسسة من خارج فيرمونت، وأنك انتقلت إلى الولاية وتعيش فيها بعد الأول من كانون الثاني/يناير 2019.

وتريد الولاية الاستفادة من اتجاه جديد في سوق العمل وهو العمل من المنزل، وتشير أرقام مؤسسة "غالوب" إلى أن 43 في المئة من العاملين الأميركيين يعملون أحيانا من بيوتهم.

وتسعى الولاية، الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة والمعروفة بمناظرها الخلابة وبرودة الطقس، إلى استقطاب عدد أكبر من المهاجرين وزيادة عدد سكانها لتعزيز مدخولها من الضرائب، وإلى معالجة مشكلة ارتفاع متوسط أعمار سكانها.

سيستفيد من هذه المنحة مئة شخص، وسيحصل المستفيد على خمسة آلاف دولار مرتين.

وتغطي المنحة تكاليف الانتقال والعيش والنفقات المتعلقة بالعمل مثل أجهزة وبرامج الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت. وسيطلب منك إثبات هذه التكاليف بتقديم فواتير شراء.

وقال المسؤولون إن اختيار الفائزين بالمنحة سيتم بأولوية التقديم، وفي حال نفاد الأموال، سيتم البحث عن أموال إضافية حتى يستمر العمل بالبرنامج.