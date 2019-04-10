القبض على عصابة تهرب إندونيسيات لدول عربية

ألقت الشرطة الإندونيسية الثلاثاء القبض على أربع عصابات تقوم بتهريب إندونيسيات للعمل في دول مثل سوريا والسعودية وتركيا بصفة غير قانونية.

وقالت هيئة التحقيق الجنائي التابعة للشرطة إن "تلك العصابات أرسلت نحو 1200 إندونيسية منذ 2014 للعمل في سوريا وتركيا والمغرب والمملكة العربية السعودية.

وأفادت الهيئة ذاتها بأن النساء غرر بهن بوعود عمل ورواتب مغرية، لكن الغالبية تعرضن للاغتصاب والعنف والمعاملة القاسية.

واعتقلت الشرطة إندونيسيين اثنين غرب منطقة نوسا تينجارا وجاكرتا بتهم تتعلق بنقل ضحايا هجرة العمالة "الكاذبة" إلى تركيا، وآخر (ثالث) كان يسافر بالمرشحين للعمل في الخارج إلى سوريا منذ 2014.

ووصل عد الضالعين في هذه القضية إلى ثمانية أشخاص، يتوقع أن يواجهوا، في حال إدانتهم أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وقال الموقع الإخباري الإندونيسي "kompas.com" إن المشتبه بهم الثمانية سيعاقبون بموجب المادتين 4 و10 من قانون الاتجار بالبشر، الذي ينص على عقوبة قصوى مدتها 15 سنة".