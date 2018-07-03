عطشى إيران مستمرون في مواجهة السلطات

استمرت في مدينتي عبدان وخرمشهر الإيرانيتين التظاهرات المنددة بأزمة المياه، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مدى سوء نوعية المياه في المدينتين.

عبوات المياه الفارغة حلت محل اللافتات في آخر موجة من التظاهرات التي تجتاح المدن الإيرانية.

مدينة عبدان كانت مسرحا لتلك التظاهرات التي شهدت اشتباكا بين قوات الشرطة ومتظاهرين أشعلوا النيران في سيارات وحاويات للقمامة احتجاجا.

المدينتان الواقعتان جنوبي غرب إيران تشهدان منذ الأسبوع الماضي تظاهرات شبه يومية بسبب الجفاف الذي تعاني منه المدينتان القريبتان من الحدود العراقية وتسكنهما أغلبية من القومية العربية التي تتهم الحكومة الإيرانية بالتمييز ضدها.

وشهدت عبدان ليلة السبت إصابة بعض الأشخاص بجروح خلال مواجهات بين المحتجين والشرطة، فيما اكتفت وسائل الاعلام الإيرانية بالقول إن قوات الأمن فرقت حشدا كان يخل بالأمن العام في المدينة.