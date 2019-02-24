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عفو سعودي عن مصريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي الملك سلمان قبل القمة العربية الأوروبية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء السبت أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة.

وتزامن هذا الأمر مع زيارة رسمية يقوم بها الملك سلمان لمصر لحضور أول اجتماع قمة بين زعماء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والذي يبدأ الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك سلمان أمر بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـنظاماًـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم".

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